VisitBritain: via alla campagna internazionale da 10 milioni di sterline

09:48

Partirà il 14 febbraio e avrà anche l’Italia tra i suoi mercati di riferimento la mega campagna di marketing da 10 milioni di sterline di VisitBritain. Il programma, che verrà lanciato anche negli Stati Uniti il 10 febbraio, si incentrerà su città note come Londra, Edimburgo e Cardiff, ma le proporrà in una veste inedita, invitando a scoprirle con esperienze quali, ad esempio, una gita in kayak sul Tamigi, la partecipazione al Fringe Festival di Edimburgo, oppure la degustazione di gin alla Cardiff Distillery.

“L’obiettivo è chiaro - spiega a TTG Media l’amministratore delegato di VisitBritain, Sally Balcombe -: ricostituire il più in fretta possibile la domanda per la Gran Bretagna e riportare il turismo internazionale ai livelli pre-pandemia”.



Esperienze urbane

Per far questo si è deciso di puntare sul turismo di scoperta “dimostrando che il nostro Paese è pieno di esperienze fresche ed eccitanti da provare e raccontando la nostra storia con un tocco moderno e un’immersione nella vivace cultura contemporanea e nell’innovativa scena food and drink”.



La campagna andrà in diretta non solo in Italia, ma anche in Germania, Francia, Spagna e Paesi Bassi nella settimana del 14 febbraio.