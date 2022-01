Baleari sempre più green: incentivi per gli hotel più virtuosi

19:30

Un modello “green” per l’intero Mediterraneo. Con l’approvazione della strategia turistica 2022, le isole Baleari investiranno 55 milioni di euro in innovazione sostenibile e circolare per migliorare la propria offerta.

La scala di classificazione degli hotel prevede ora punteggi maggiori per le strutture che usano energie rinnovabili e sistemi di ottimizzazione dei consumi. Ogni documento cartaceo sarà sostituito da file leggibili attraverso QR code, mentre i prodotti monouso per il bagno sono stati messi al bando. Entro il 2023 le strutture ricettive puntano poi ad adottare 300mila letti con meccanismi di sollevazione, onde agevolare la vivibilità delle stanze. La filiera del pesce locale sarà invece soggetta a tracciamento.

Alberto Caspani