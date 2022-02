Generazione Z in viaggio, il ruolo di TikTok nelle scelte dei giovanissimi

08:00

Il turismo della Gen-Z passa da TikTok. I giovanissimi si muovono a ritmo dei social, sono i più desiderosi di prenotare un volo e scoprire il mondo e il 2022 è l'anno in cui vogliono farlo.

Proprio ei prossimi mesi, infatti, secondo le ricerche di Next Vacay la travel industry vedrà un aumento dei viaggiatori Centennials alla ricerca di esperienze uniche.

Cosa emerge dai contenuti di TikTok? Come riporta travelpulse.com i ragazzi cercano piccoli escamotage per risparmiare e godersi comunque appieno la vacanza, da qui la top ten dei 'trucchetti' raccontati online. Spiccano le indicazioni per ricevere un indennizzo da parte delle compagnie aeree in caso si venga 'rimbalzati' all'imbarco, o come realizzare il proprio cuscino da collo perfetto, cosa non consumare in aereo e soprattutto come ottenere un upgrade in prima classe gratuitamente.



Gaia Guarino