14:01

La Francia si prepara ad allentare ulteriormente le misure anti-Covid. Dal prossimo 28 febbraio, infatti, sarà revocato l’obbligo di mascherina nei luoghi chiusi.

Tuttavia, come precisa ilsole24ore.com, l’obbligo resterà in vigore per i mezzi di trasporto, dove sarà ancora obbligatorio indossare i dispositivi di protezione.



La misura sarà mantenuta anche nei luoghi chiusi non sottoposti al controllo del pass vaccinale, ovvero il corrispettivo francese del green pass italiano.