di Gaia Guarino

14:42

Israele incontra il mondo del travel in occasione della VII edizione del Premio Stampa organizzata a Milano. Si tratta di un'occasione importante per celebrare il lavoro svolto dall'Ufficio nazionale israeliano del turismo e da tutti gli operatori del settore durante il duro periodo della pandemia, e arriva a pochi giorni dalla riapertura dei confini del Paese.

Dal 1 marzo infatti, i viaggiatori di tutte le età possono entrare in Israele, vaccinati e non, sottoponendosi a due test Pcr, uno prima della partenza e l'altro dopo l'arrivo. La destinazione, in vista dell'imminente primavera, regala la possibilità di esplorare il deserto del Negev fiorito e ricoperto di papaveri. Inoltre, il 25 marzo si svolgerà la maratona di Gerusalemme e ancora, si aggiungono gli eventi culturali e musicali senza contare il fascino dell'archeologia.



"In Israele la ripresa si sente già - commenta Kalanit Goren Perry (nella foto), direttrice dell'Ufficio nazionale israeliano del turismo -. Raggiungere questa meta dall'Italia è molto semplice, grazie ai molteplici collegamenti aerei operati dai principali scali nazionali in direzione Tel Aviv".