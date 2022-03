12:29

Buone notizie dalla Grecia: seguendo la raccomandazione del comitato di esperti del Ministero della Salute, dal 15 marzo verrà abolita la compilazione del modulo di localizzazione passeggeri (Plf) da parte dei visitatori di tutti i paesi per il loro ingresso in Grecia. L'abolizione del Plf semplifica il processo di ingresso per i viaggiatori, spostando l'attenzione sul controllo dei certificati di vaccinazione.

Inoltre, l'adozione di nuovi protocolli sanitari per le aziende turistiche porta la Grecia fra le mete mediterranee più sicure e fruibili.

La Commissione ha raccomandato di aumentare da domani la capacità degli autobus turistici dall'85% al 100%, mantenendo le restanti misure di protezione - ventilazione naturale, uso di mascherine - invariate.

Nel nuovo protocollo sanitario speciale per il funzionamento delle strutture ricettive turistiche resta obbligatoria per gli alloggi oltre le 50 camere la collaborazione con un medico o una struttura sanitaria, che agisce secondo le indicazioni del Ministero della Salute per il controllo del Covid-19.



Inoltre, si prevede la fornitura di guanti monouso al personale addetto alle pulizie e agli addetti all'area cucina; l’abolizione dell'uso dei guanti monouso per i turisti durante il buffet (resta obbligatorio l'uso del liquido disinfettante); la rimozione delle tovaglie usa e getta; l'abolizione della pulizia delle superfici con un dispositivo a vapore con temperatura oltre i 70 gradi. Questo procedimento resta in vigore nel caso di disinfezione dopo un caso Covid confermato nella stanza.

Il nuovo protocollo speciale di contenuto sanitario per il funzionamento degli alloggi turistici sarà valido dal momento della pubblicazione del relativo decreto sulla Gazzetta Ufficiale.