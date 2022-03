Smart tourism: ecco le città premiate a Berlino

09:50

Bordeaux e Valencia svelano la formula grazie a cui si sono aggiudicate il titolo di Capitali europee 2022 dello Smart Tourism, lasciando alla danese Middelfart il premio European Destination of Excellence (EDEN) 2022.

Ospiti speciali dell’ITB Berlin Convention, sia la città francese che la spagnola sono riuscite a coniugare sostenibilità, accessibilità e digitalizzazione, curando al contempo creatività e patrimonio culturale. Middelfart si è invece distinta come “pioniera della sostenibilità” fra le smaller cities. “Abbiamo impiegato cinque anni per reinventare le pratiche del turismo urbano attraverso una governance partecipata - ha spiegato Mélanie Tammeveski, editorial manager dell’Office de Tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole - ma ora disponiamo di un’agorà per il turismo che è in grado di valorizzare anche la poco conosciuta area metropolitana della città”.



Jaume Mata, head of Sustainable Tourism di Visit València, ha invece sottolineato il ruolo d’avanguardia della città spagnola nello stabilire la Carbon Tourism Footprint. “Grazie al nostro People’s Climate Festival - ha infine osservato Morten Westergaard, klimachef di Middelfart - siamo in grado di attirare visitatori da tutt’Europa, mostrando come sia possibile creare ecovillaggi autoalimentati sul modello di Føns e del progetto Empower 2.0”.