La Croazia punta sulla primavera. Vukelic: “Meta sicura e di qualità”

09:21

La primavera è ormai alle porte e la Croazia spinge sull’acceleratore della promozione del turismo. In quest’ottica l’ente nazionale croato per il turismo in Italia sarà presente a Napoli a Bmt insieme alla compagnia di navigazione Jadrolinija.



I risultati del l’anno appena trascorso indicano un trend positivo, grazie al sempre crescente flusso turistico. Nel 2021 ci sono stati 13,8 milioni di arrivi e 84,1 milioni di pernottamenti in Croazia, ovvero il 77% in più di arrivi e il 55% in più di pernottamenti rispetto allo stesso periodo del 2020. I turisti stranieri hanno effettuato 71,9 milioni di pernottamenti, mentre i turisti nazionali hanno realizzato 12,3 milioni di pernottamenti. Rispetto ai risultati del 2019, nel 2021 sono stati realizzati il 67% degli arrivi e il 77% dei pernottamenti nel 2019.

Quando si parla di turisti italiani, rispetto al 2020, il 78% in più di italiani è venuto in Croazia e ha realizzato 2,2 milioni di pernottamenti, ovvero il 53% in più rispetto al 2020. Le regioni più visitate sono state Istria, Quarnaro, Spalato, Zara, Zagabria e si è alloggiato principalmente in alberghi e alloggi privati.



“La Croazia nel mondo è famosa per le sue bellezze naturali e per il suo patrimonio storico-culturale, per la sua gastronomia - ha commentato Viviana Vukelic (nella foto), direttrice dell’ufficio di rappresentanza dell’ente nazionale croato per il Turismo in Italia -. Non c’è turista che non abbia sentito parlare di Dubrovnik e delle sue mura, delle isole Kornati o dei laghi di Plitvice. In Croazia ci sono luoghi che, per tanti versi, sono ancora più esclusivi, dove il viaggio è autentico e indimenticabile. Il più grande vantaggio della Croazia è la vicinanza; puntiamo soprattutto su nautica, natura, vacanza attiva, turismo sanitario, sull’ampia offerta in tema di salute e benessere, con i centri spa & wellness e cliniche per la riabilitazione e la fisioterapia che vedono ogni anno la presenza crescente di ospiti da tutto il mondo. Nonostante siamo tutti insieme in tempi difficili, sanitari ed economici, agli ospiti italiani possiamo offrire una vacanza in sicurezza e di qualità”.