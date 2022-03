L’India riapre: tornano i collegamenti aerei

di Gaia Guarino

Dopo due anni l'India riapre e le compagnie aeree non perdono tempo a riprogrammare i loro voli, in particolare quelli verso il Medio Oriente e la parte orientale dell'Asia.

Così si dice addio alle 'travel bubble' che hanno caratterizzato il periodo più duro della pandemia, con i vettori - da Emirates a IndiGo - pronti a rivedere i loro piani per la summer 2022.



In totale, le compagnie indiane voleranno verso 43 città in tutto il mondo con 1.466 operativi settimanali.



Come riporta simpleflying.com, dando uno sguardo alle singole aziende, emerge che IndiGo avrà 505 voli dal 27 marzo al 29 ottobre, AirIndia ne avrà 360 seguita dalla low cost Al Express con 340.