Isole Canarie: stanziati oltre 60 milioni di euro per la promozione turistica

12:54

Il Ministero del Turismo, Industria e Commercio del Governo delle Isole Canarie, ha approvato il piano di promozione annuale per spingere sulla destinazione, prevedendo un budget di 60,2 milioni di euro che è stato indicato come il più sostanzioso mai stanziato fino a oggi.

L’investimento permetterà l'esecuzione di 10 progetti sviluppati in 25 azioni specifiche. Tra gli altri, spiccano la promozione della connettività, la sponsorizzazione di eventi nella destinazione, il miglioramento del prodotto turistico, la promozione e la digitalizzazione e innovazione della destinazione.

Il piano atrriva dopo due anni durante i quali la promozione era stata accantonata, come ha spiegato il ministro del Turismo, Yaiza Castilla, in un intervento riportato da Hosteltur. "Dopo aver dato la priorità al processo decisionale pratico a causa della pandemia, ora è il momento di andare avanti con la nostra strategia per guidare la trasformazione del modello turistico”.



L'obiettivo è "migliorare la resilienza, aumentare l’impegno nel turismo ecosostenibile e migliorare la capacità di generare valore per l'economia e i cittadini delle otto isole".

Il Piano d'Azione 2022 si articola in quattro aree strategiche. Innanzitutto, le azioni volte a promuovere il miglioramento dell'offerta, che avranno a disposizione un budget di 15,9 milioni. Parte del piano lo sviluppo della connettività (5,7 milioni), della sostenibilità ambientale (1,6 milioni) e del prodotto turistico (8,4 milioni).



In secondo luogo, la generazione della domanda, con 25,4 milioni per attrarre visitatori e favorire il loro consumo di prodotti, servizi ed esperienze durante le diverse fasi del viaggio.

E ancora, la gestione della domanda, che mira a identificare e sfruttare le opportunità per catturare valore per il modello turistico.

Infine, l’area di supporto, che comprende tutte le azioni volte a fornire infrastrutture e servizi ad altre aree, nonché al settore turistico.



A queste quattro aree si aggiungono le spese operative, che rappresentano il 6,6% del budget totale, con 3,9 milioni di euro.