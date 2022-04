Legoland New York riapre, ecco le novità della stagione

08:00

Legoland New York ha riaperto i battenti inaugurando una stagione 2022 che si prospetta ricca di sorprese. Tante le novità l’inaugurazione - prevista in estate - del nuovissimo parco giochi acquatico Lego City Water Playground, ma in calendario c'è anche un nuovo punto di ristoro, tre nuovi spettacoli (Academy of Arrrrr, Detective Trace e Earth Beat!) e una serie di eventi previsti per celebrare il 4 luglio, con tanto di fuochi d’artificio, ma anche Halloween e Natale. “Questa destinazione unica e adatta alle famiglie è stata una manna per l’economia locale ed è parte integrante dell’industria turistica dello astato. Il futuro è roseo per Legoland New York e ci aspettiamo un buon successo per le prossime stagioni” ha dichiarato - come riporta Travelmole - il governatore dello Stato di New York Kathy Hochul. L. F.