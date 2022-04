La Malesia attende i flussi italiani

12:50

"È difficile oggi fare previsioni per il 2022. Speriamo che qualcosa si muova in termini di prenotazioni da giugno in poi". Mohamad Libra Lee Hanif, direttore Tourism Malaysia per la Francia e il resto d'Europa, vuole essere positivo dopo la riapertura del Paese al turismo internazionale.

"La prima riapertura, quasi come test, l'abbiamo operata già nel novembre del 2021 nella zona di Langkawi ed abbiamo registrato arrivi da Uk, Germania, Stati Uniti. Ora, dal 1 aprile, finalmente sono cadute tutte le restrizioni e siamo aperti anche agli italiani" prosegue il direttore, che sottolinea come la voglia di viaggiare verso la Malesia sia forte, ma come la attuale situazione condizioni le scelte, soprattutto sui viaggi a lungo raggio.



Il Paese sta comunque riprendendo le attività di promozione per le agenzie di viaggi, con webinar e altre attività per tornare a spingere sulla destinazione. “Fra le proposte, ci rivolgiamo sempre più verso l’ecoturismo e la sostenibilità dell’offerta, con la possibilità di vivere con un local, attraverso soluzioni di alloggio presso le comunità locali – conclude Mohamad Libra Lee Hanif -. Altro prodotto sul quale ci stiamo focalizzando è il food, un mix di culture che piace molto al pubblico italiano”.