Seychelles sulla strada della ripresa, Italia quarta per arrivi

11:49

Si avvicinano ai livelli del pre-pandemia le cifre del turismo alle Seychelles in questi mesi del 2022. A marzo l’arcipelago ha ospitato 28.685 visitatori, 7.685 visitatori in più rispetto a quanto previsto per il mese, che è anche solo 12.527 in meno rispetto ai dati registrati nel 2019.

La destinazione ha registrato il traguardo dei 100mila visitatori con cinque mesi di anticipo rispetto alle date del 2021, un indicatore inequivocabile dell’avvio della ripresa. “Il 2020 e il 2021 - racconta Bernadette Willemin, direttore generale marketing di Tourism Seychelles - sono stati anni impegnativi per la nostra piccola destinazione e i nostri partner locali, abbiamo fatto molti sforzi per invertire la situazione. I numeri attuali indicano che siamo sulla buona strada per raggiungere il minimo di 182.849 visitatori ricevuti nel 2021 e questa è una pietra miliare, considerando l'attuale crisi economica che il mondo sta affrontando".



Mercato italiano in rimonta

Per quanto riguarda gli arrivi di turisti italiani nella settimana di Pasqua, dal 15 al 22 aprile, si sono registrati 944 visitatori e, tra i Paesi europei, l’Italia è stata seconda solo dopo la Francia che ha registrato 1.064 arrivi. Considerando anche le destinazioni extraeuropee l’Italia nella settimana di Pasqua si pone al terzo posto nel numero di arrivi dopo Israele con 1.272 arrivi e Francia con 1.064.



Le previsioni dell'ente

Da inizio anno il numero di arrivi italiani è stato di 3.815, con un recupero del 65% sul 2019, quando gli arrivi erano stati 5.908 considerando lo stesso periodo. Al momento, nei primi quattro mesi del 2022 l’Italia risulta tra i Paesi europei al quarto posto dopo Francia, Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Germania.



Le stime del Tourism Seychelles sono di arrivare tra i 36mila e i 76mila visitatori in più rispetto al 2021. I mercati con le migliori performance nella classifica degli arrivi da gennaio 2022 rimangono Francia, Russia e Germania.