Il carovita non frena le vacanze degli inglesi: lo studio

09:21

L’aumento dei prezzi che sta coinvolgendo tutta l’Europa non frena la voglia di viaggiare degli inglesi. Anzi, secondo una ricerca la domanda dei britannici per le vacanze all’estero è destinata ad aumentare in maniera vertiginosa nei prossimi mesi.

La ricerca di AllClear Travel Insurance, ripresa da travelmole.com, il sondaggio ha sottolineato la forte fiducia nei viaggi, con una crescita rispetto allo scorso anno: per gli over 65 si parla di un 46% di rispondenti che pianificano una vacanza all’estero per questa estate, contro il 33% dello scorso anno. In totale, la percentuale di coloro che progettano un soggiorno oltremare è del 64%, rispetto al 34% del 2021.



La ricerca evidenzia anche come i recenti aumenti generalizzati non abbiano influito sui piani per le vacanze.