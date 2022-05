La Grecia si promuove in Italia: focus su esperienze e gastronomia

14:05

L’Ente Nazionale Ellenico per il Turismo in Italia riparte da Milano con il primo evento in presenza dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia. La serata greca, svoltasi alla presenza del console greco, è stata l’occasione per presentare la nuova campagna promozionale ‘Greekend’. La Grecia viene dunque proposta come destinazione ideale per trascorrere anche solo un fine settimana, non distante dall’Italia e comoda da raggiungere e offre la possibilità di vivere le più svariate esperienze.

Uno dei punti di forza del Paese è la gastronomia, leva importante per un turismo che ha completamente cambiato volto. “Si è modificato il modo di pensare, di viaggiare, di mangiare e di vivere” commenta Kyriaki Boulasidou, direttore dell'Ente Nazionale Ellenico per il Turismo in Italia (nella foto). “Durante un viaggio si cercano le esperienze autentiche, quelle che portano a contatto di chi vive in quei luoghi”.



Le eccellenze della gastronomia

Per tale ragione, la Grecia mette sul piatto le eccellenze di Atene, una città da scoprire attraverso il mercato e i negozi di spezie ma optando altresì per un ristorante stellato di alto livello o per uno di cucina internazionale. E poi c’è Salonicco, una meta giovane e vibrante con una scena gastronomica ricca, influenzata da culture differenti. “I food tour sono una maniera per conoscere il Paese - aggiunge Boulasidou -. Oltre le città, si possono percorrere le otto vie del vino nel Nord della Grecia visitando cantine e prendendo parte a delle degustazioni, o ancora sperimentare il percorso degli uliveti a Messinia nel Peloponneso”.



Ogni angolo della Grecia ha qualcosa da svelare, ha le sue unicità come il Museo della masticha di Chios o l’ouzo dell’isola di Lesbo. Proprio per tale ragione l’associazione degli albergatori della Grecia ha deciso di coinvolgere gli ospiti degli hotel dando loro modo di assaggiare, durante il soggiorno, specialità preparate secondo le ricette tradizionali e con ingredienti della regione che li ospita. Da qui anche l’iniziativa di Aldemar Resorts, una catena alberghiera greca con tre strutture a Creta e due nel Peloponneso (livello 4 e 5 stelle), chiamata Sympossio. Si tratta di un’attività interattiva a base di cooking class greche che coinvolge adv e giornalisti: prima del Covid l’evento aveva toccato 42 città europee e adesso è ripartito con pure una tappa a Roma. Oggi anno si propone un menù che diventa un’opportunità per mettersi in gioco, divertirsi e toccare con mano i sapori ellenici.



Gaia Guarino