Israele semplifica le regole di ingresso: niente più test Pcr obbligatorio

12:00

Israele alleggerisce le norme di ingresso per i visitatori stranieri. Le nuove normative diffuse dal Ministero della Salute stabiliscono infatti che dallo scorso 10 maggio non sarà più necessario eseguire un test Pcr prima di volare in Israele.

Dal 20 maggio saranno eliminati anche il test Pcr e l'isolamento all'aeroporto di Tel Aviv: questa la notizia diffusa in un comunicato stampa del Ministero della salute .

In dettaglio, dal 10 maggio visitatori e turisti possono poi entrare in Israele senza dover fare un test Pcr: si deve presentare un test antigenico con esito negativo effettuato 24 ore prima dell'arrivo. Questi test devono essere eseguiti in centri certificati e/o nelle farmacie: i test eseguiti autonomamente a domicilio non hanno validità.

E dal 20 maggio tutto si allegerisce ulteriormente. I viaggiatori che sbarcheranno in Israele non dovranno fare un test Pcr all'aeroporto Ben Gurion con conseguente scomparsa delle ore di isolamento che erano obbligatorie fino all’arrivo dell'esito del test.



"Israele facilita enormemente l'accesso al Paese: questa importante novità arriva in un momento di continua crescita della richiesta e contribuirà ad accrescere le visite nel Paese nei prossimi periodi” ha dichiarato Kalanit Goren Perry, direttrice dell'ufficio nazionale israeliano del Turismo a Milano.

Insieme alla crescita delle connessioni, sia da parte delle compagnie low cost sia da parte delle compagnie El Al ed Ita Airways, che hanno intensificato e continuano a intensificare le rotazioni da Milano e Roma, ma anche da Venezia, Napoli, Catania e Bari, questo provvedimento apre le porte ad un’estate che si prospetta vicina agli ordini di numeri pre-pandemia.