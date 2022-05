La Spagna estende fino al 15 giugno le regole di ingresso dai Paesi extra-Ue

09:21

La Spagna ha esteso le regole di ingresso stabilite per limitare il contagio da Covid per un altro mese.

Come riportato da TTG Media, le restrizioni sarebbero dovute scadere ieri, ma il Ministero dell’Interno spagnolo le ha invece prorogate fino a mercoledì 15 giugno.

Questo significa che gli arrivi di persone adulte continueranno a essere soggetti a presentazione di una prova di vaccinazione cmpleta o di guarigione da Covid-19.



Queste regole valgono per chi proviene da paesi terzi extra Ue, Regno Unito compreso, nonostante molte altre destinazioni abbiano optato per una normativa meno severa, come nel caso del vicino Portogallo.



A quanti non saranno in grado di fornire la prova della vaccinazione completa contro il Covid-19 o la prova di avvenuta guarigione verrà negato l'ingresso nel Paese. Sono stati esentati i minori di 12 anni, mentre i ragazzi di età compresa tra 12 e 18 anni possono entrare sulla base di un test Pcr pre-viaggio negativo.