Filippine: stop al tampone molecolare prima della partenza

14:45

Le Filippine sono pronte a rilanciare il turismo, messo a dura prova dalla pandemia, e semplificano le norme per l’ingresso nel Paese abolendo l’obbligo di effettuare un tampone molecolare prima della partenza. La disposizione è valida per tutti i viaggiatori maggiorenni vaccinati che abbiano completato il ciclo anti Covid-19 comprensivo di una dose booster. Gli under 12, invece, possono entrare nel Paese se accompagnati da adulti che rispondono ai requisiti vaccinali richiesti, mentre per i giovani di età compresa tra 12 e i 17 anni è richiesta solamente la prima dose. Tutti i vaccini sono accettati.

Decade inoltre l’obbligo di assicurazione, che rimane però fortemente consigliata. “Siamo felici che la nostra proposta sia stata accolta dall’Agenzia sanitaria nazionale e sia adesso operativa nel Paese. Allo stesso tempo rimane alta la nostra attenzione alla salute pubblica e alla sicurezza di ogni viaggiatore, che però troverà estremamente più semplice visitare il nostro Paese” ha dichiarato la Segretaria per il Turismo Berna-Romulo Puyat. L. F.