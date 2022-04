Wttc e ForwardKeys: il mondo ricomincia a viaggiare, ecco i Paesi a più rapida crescita

08:36

Costa Rica, Aruba, Repubblica Dominicana e Giamaica. Sono queste le destinazioni che, nelle Americhe, stanno registrando un livello di prenotazioni che già supera quello pre-pandemia. A stabilirlo ForwardKeys che, con il suo partner Wttc, ha analizzato l’andamento delle prenotazioni dei voli internazionali a livello globale, evidenziando una forte ripresa con Caraibi e America latina in testa per il numero di prenotazioni.

In miglioramento anche l'Asia

“I dati - spiega Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc - sono un chiaro segnale della forte ripresa del settore. I viaggi nella regione Asia-Pacifico mostrano notevoli segni di miglioramento poiché le destinazioni riaprono gradualmente i propri confini ai visitatori, in linea con la domanda dei clienti".



Se, infatti, gli arrivi internazionali in Europa nel primo trimestre 2022 mostrano un aumento del 350% rispetto allo scorso anno, anche i Paesi dell'Asia Pacifico hanno registrato un incremento degli arrivi per il primo trimestre di quest'anno rispetto al 2021, con le prenotazioni per la regione a più 275%.



A livello di singole destinazioni, spiega travelagentcentral.com, le Filippine sono quella in più rapida crescita nel Sud-Est asiatico, con un aumento del 29% nel secondo trimestre di quest'anno rispetto al primo trimestre. In Africa e Medioriente, invece, Tanzania, Qatar ed Egitto hanno raggiunto livelli di inbound vicini al periodo pre-pandemico.