Dinamica e inarrestabile. Dubai si conferma una delle mete preferite dal turismo mondiale e la sua crescita non acenna ad arrestarsi, come dimostrano i numeri ufficiali diffusi dal Department of Economy and Tourism di Dubai durante Atm 2022, l'Arabian Travel Market.

Nel primo trimestre del 2022 Dubai ha accolto 3,97 milioni di visitatori internazionali, contro gli 1,27 milioni dello stesso periodo del 2021: un incremento del 214%.



L'exploit è particolarmente interessante perché, anche se bisogna tenere conto delle restrizioni causate dalla pandemia, l'Emirato, una volta aperti i suoi confini, non li ha più chiusi, affermandosi come meta sicura anche grazie al 97% della popolazione residente vaccinata. Solo a... (continua sulla digital edition)