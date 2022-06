Regno Unito: il caro vacanze non spaventa i viaggiatori

16:35

L'aumento dei prezzi non scoraggia i viaggiatori britannici. Uno studio realizzato da Holiday Extras ha rilevato infatti che solo il 19% dei viaggiatori ha pensato all'eventualità di modificare i piani di viaggio per le vacanze estive a causa delle tariffe elevate.

Inoltre, come riporta travelmole.com solo il 31% dei turisti Uk considera il prezzo come il fattore principale nella scelta della destinazione; ben il 76% invece ha affermato di aver optato per una location che sapeva già essere di suo gradimento.



Il richiamo della destinazione e la sicurezza di passare una vacanza che vada incontro alle proprie esigenze dunque sono fattori che per gli inglesi appaiono ben più importanti rispetto al prezzo in sè.