Ricerca Ue sui viaggi degli europei: Italia, Francia e Spagna in pole position

11:51

Inflazione, guerra e pandemia non frenano la voglia di viaggiare degli europei.

I dati, derivanti dalla ricerca Wave 12 della Commissione europea per i viaggi, indicano che l’interesse a visitare altre destinazioni europee (58%) è aumentato in modo significativo (+7%) rispetto alla scorsa estate. In particolare, il 31% degli intervistati si recherà in un Paese vicino adiacente e il 27% in uno non confinante.

Come riportato da Traveldailynews, le principali destinazioni di viaggio rimangono Spagna, Francia e Italia (10% ciascuna), seguite da Grecia (7%) e Croazia (6%), che entra per la prima volta tra le prime cinque. La maggior parte degli europei prevede di viaggiare nei mesi di giugno e luglio (41%) o agosto-settembre (42%), con la maggioranza che preferisce soggiorni compresi tra 4 e 9 notti.



Commentando la ricerca, Luís Araújo, presidente di Etc, ha dichiarato: “È incoraggiante vedere un forte rimbalzo del settore dei viaggi in Europa, che dovrebbe condurre a un'estate positiva per le destinazioni europee. Tuttavia, non possiamo ignorare le sfide da affrontare nei prossimi mesi. Oltre all'aumento dell'inflazione, c'è una grave carenza di talenti in tutto il settore a seguito della pandemia. Questo fatto è evidente nei trasporti, che stanno lottando per soddisfare l'aumento della domanda a causa della mancanza di personale. Ricostruire questa capacità è fondamentale. L'Etc invita l'Ue e i governi europei a riflettere sul modo migliore per affrontare queste sfide e sostenere il settore".



In dettaglio, l'insicurezza finanziaria tra gli europei è cresciuta del 7% dalla scorsa estate (13% nell'estate 2022, rispetto al 6% nell'estate 2021). In effetti, l'inflazione e l'aumento dei costi di viaggio sono diventati la principale preoccupazione per il 18% dei vacanzieri. Di conseguenza, le occasioni e le offerte interessanti sono più importanti per gli europei quando scelgono la loro prossima destinazione per le vacanze (15% a maggio 2022, rispetto al 6% a maggio 2021).



Nonostante queste preoccupazioni, la fiducia nei viaggi sta crescendo, con il 53% degli intervistati che ha prenotato in tutto o in parte il viaggio successivo. Di quegli intervistati che sono disposti a viaggiare nei mesi successivi, il 34% farà un viaggio, mentre il 38% prevede di viaggiare due volte. In particolare, il 20% degli europei prevede di fare più di tre viaggi.



Nonostante questa maggiore fiducia, la finestra di prenotazione rimane ristretta, con quasi la metà dei viaggi (49%) previsti per giugno o luglio non ancora completamente prenotati.

Oltre un terzo degli europei afferma che i propri piani di viaggio non sono influenzati dal virus e il desiderio di viaggiare durante l'estate è più forte tra le persone di età superiore ai 55 anni (79%).



Sebbene le tensioni geopolitiche non abbiano influenzato la quota più ampia (44%) degli europei con programmi di viaggio, un 31% ha modificato i propri viaggi a causa della guerra in Ucraina mentre solo il 4% ha completamente cancellato le vacanze.