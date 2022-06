Croazia, manca manodopera nel turismo e il Paese recluta personale all'estero

15:12

Anche la Croazia fa i conti con la mancanza di personale nel turismo. Sono già decine di migliaia i visitatori che in queste settimane si stanno riversando sulle sue zone costiere, ma le strutture turistico-alberghiere faticano a tenere il passo a causa della carenza di dipendenti.

Il Paese paga un crescente numero di espatriati per motivi economici (circa 250mila dal 2013) e il fenomeno della Great Resignation.



Per ovviare al problema e far fronte ai flussi estivi, riporta ilpiccolo.it, la Croazia starebbe ora volgendo lo sguardo verso l’Asia, in particolare verso Filippine e Vietnam. Sarebbero infatti già più di 50mila i permessi di lavoro rilasciati agli stranieri provenienti da questi Paesi quest’anno, il doppio rispetto al 2021. Settori più interessati dal fenomeno sarebbero il turismo e quello edile.



Secondo le stime, riporta il quotidiano, i numeri sono destinati a salire. I permessi potrebbero arrivare a toccare quota 100mila entro la fine dell’anno.