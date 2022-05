Croazia: al via la campagna promozionale in 14 Paesi

08:47

C’è anche l’Italia tra i 14 Paesi ai quali sarà indirizzata la campagna dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo "La tua vita, il tuo tempo, la tua esperienza". L’iniziativa sarà attiva fino a fine luglio in Germania, Slovenia, Austria, Italia, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Ungheria, Francia, Paesi Bassi, Slovacchia, Svezia, Svizzera e Belgio.

“Credo che questa campagna stimolerà ulteriormente l'interesse dei turisti a scegliere la Croazia come meta di viaggio ideale nei prossimi mesi. Secondo ogni mercato è stata creata una promozione ad hoc in cui, oltre all'offerta già nota, si vogliono sottolineare ulteriormente ai turisti tutte le altre proposte che offre la destinazione” ha spiegato il Ministro del Turismo e Sport Nikolina Brnjac.



“Per il mercato italiano si punta su sole e mare – ha proseguito Viviana Vukelic, direttrice dell’ufficio rappresentanza dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia -, le bellezze nautiche e naturali particolarmente enfatizzate su questo mercato. La visibilità e la presenza della Croazia sul mercato italiano sono di grande importanza e si continuerà a rafforzare regolarmente l’immagine e il riconoscimento della Croazia attraverso pubblicità, eventi di pubbliche relazioni e coltivando relazioni con i media e partner italiani”.