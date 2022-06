10:59

I flussi italiani verso la Spagna si stanno risollevando rapidamente, facendo ben sperare per il 2022. nella nuova puntata di Gente di Viaggi Isabel Garaña, direttrice dell’ente spagnolo del turismo di Milano, racconta le prospettive e i trend per l'anno in corso.



Le previsioni al rialzo arrivano sulla scorta dei risultati di Pasqua, decisamente incoraggianti. E proprio basandosi sulle cifre, la Spagna conta di tornare ai livelli del 2019.