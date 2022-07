Baleari nella morsa della siccità: il vademecum per i turisti

17:30

Anche le Baleari si trovano nella morsa della siccità. Le scarse precipitazioni hanno causato una carenza d’acqua e parte così una campagna di sensibilizzazione al risparmio idrico rivolta ai turisti in visita nell’arcipelago. L’iniziativa prende il nome di ‘Life+ Wat'Savereuse’ ed è stata lanciata nel mese di giugno dal segretario generale dell’Agenzia per l’Acqua delle Baleari, Juan Calvo, e dal direttore dell’Agenzia per la Strategia Turistica delle Isole Baleari (Aetib), Xisco Mateu, con il fine di promuovere i benefici della riduzione del consumo di acqua e del suo riutilizzo negli ambienti turistici.

Si tratta di una vera e propria opera di divulgazione. Realizzata con un budget di 50.000 euro è stata declinata nelle 5 lingue dei principali mercati di riferimento (inglese, francese, tedesco, spagnolo e italiano).



La campagna si compone di un video generico con una spiegazione dei bisogni del territorio, seguita da una raccomandazione e, infine, da un messaggio di sensibilizzazione che invita all'azione.



Tutti i contenuti della campagna sono consultabili attraverso un microsito dedicato, all’interno del quale sono disponibili 7 consigli sul risparmio idrico nelle Baleari:



1. è preferibile fare la doccia invece del bagno, per risparmiare 200 litri d’acqua al giorno;



2. si consiglia di chiudere il rubinetto quando non serve!;



3. si raccomanda il riutilizzo degli asciugamani, usandoli per qualche giorno prima di lavarli;



4. si consiglia di usare il doppio bottone del water (privilegiando il bottone piccolo, laddove possibile) e non usare il water come cestino dei rifiuti!;



5. è preferibile chiudere il rubinetto mentre ci s’insapona, ci si rade o ci si lava i denti;



6. meglio usare le docce pubbliche in modo sensato!;



7. si raccomanda di avere cura dell’ambiente vacanziero come se fosse casa propria.