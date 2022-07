Qatar anche d'estate: tutti gli spunti per una vacanza fra cultura e benessere

16:05

Il Qatar rilancia la sua vocazione di destinazione valida 365 giorni all’anno, forte di una serie di attività che possono essere sviluppate anche durante la stagione estiva.

Le attività culturali ad esempio comprendono la visita al Katara Cultural Village di Doha (nella foto), che propone diverse gallerie d'arte, laboratori, spazi espositivi e arene per spettacoli, oltre a ristoranti immersi in un labirinto di vicoli acciottolati.

Anche il museo Arabo d'Arte Moderna offre spunti interessanti: comprende 9mila opere dal 1890 ai giorni nostri e rappresenta la più grande collezione al mondo nel suo genere.



Per i più piccoli invece, il primo parco a tema Angry Birds World del mondo offre 20 giostre, 70 giochi arcade, 450 metri quadrati di area e sette punti di ristoro.

KidzMondo è invece un parco di edutainment situato all'interno del Centro commerciale Mall of Qatar che consente ai bambini di sperimentare l'opportunità di lavorare come fossero all'interno di una replica del mondo degli adulti, con una serie di attività educativi.

E ancora, Bounce è un parco giochi che combina elementi delle attività freestyle in un unico luogo. Composto da trampolini a parete, arrampicata su roccia e un avventuroso percorso di sfida, Bounce è un luogo ideale per trascorrere un pomeriggio in Qatar.



Infine, innumerevoli le proposte benessere, a cominciare da quella del Banana Island Resort by Anantara. Questo resort si estende su giardini botanici e sorge su un'isola privata circondata dalla laguna. Con 141 camere, suite, ville, una spa, un centro benessere, una piscina per il surf e un centro immersioni, il Banana Island Resort Doha by Anantara è un hotel adatto a chi cerca un rifugio rilassante.

Lo Zulal Wellness Resort by Chiva-Som è poi una destinazione all'avanguardia in Medio Oriente che fonde la medicina tradizionale araba e islamica con una una filosofia olistica di salute e benessere. Con 280mila metri quadrati è situato nel nord del Qatar ed è la più grande destinazione per il benessere della regione.