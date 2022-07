Visti digitali, le soluzioni di Sita per rendere più facile l’ingresso nei Paesi

12:30

Si chiamano Sita eVisa e Sita Electronic Travel Authorization (Eta) le nuove soluzioni di Sita per soddisfare la domanda in rapida crescita di governi di tutto il mondo che stanno spingendo verso soluzioni moderne di autorizzazione al viaggio.

Sviluppata da Sita at Borders, società di Sita specializzata nei servizi di gestione delle frontiere, la funzionalità mobile dei nuovi servizi eVisa ed Eta consente ai viaggiatori di presentare le domande e fornire le informazioni biometriche prima del viaggio tramite il cellulare.



"L'adozione di eVisa ed Eta porta benefici all’economia dei Paesi – dice Jeremy Springall, responsabile di Sita at Borders –. Abbiamo realizzato i nostri sistemi di autorizzazione al viaggio per avvantaggiare un maggior numero di nazioni in tutto il mondo che si stanno spostando verso la digitalizzazione e la sicurezza delle frontiere. Le soluzioni aiutano i Paesi a far fronte ai crescenti volumi di passeggeri, a migliorare la sicurezza e l'efficienza e a offrire un'esperienza di viaggio senza intoppi, come richiesto dai viaggiatori, eliminando le complessità legate alla richiesta di visti tradizionali".



Le soluzioni eVisa ed Eta di Sita forniscono visti contenenti il Visible Digital Seal (Vds) dell'ICAO, un codice a barre criptato che consente di verificare digitalmente l'autenticità di visti e delle autorizzazioni al viaggio, cartacei o elettronici, offrendo una maggiore sicurezza e prevenzione delle frodi.