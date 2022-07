08:29

Open day e sportelli aperti anche nei festivi per risolvere il problema delle lunghe attese per il rilascio dei passaporti. Lo prevede una circolare del ministero dell’Interno, che chiede agli uffici territoriali di adottare misure straordinarie per "prevenire o comunque ridurre le eventuali situazioni di disagio" legate al notevole incremento delle domande presentate.

Aperture straordinarie

I questori, si legge nella nota del Viminale riportata dal Sole 24 Ore, dovranno ora verificare “l’andamento dei tempi” di rilascio dei documenti e, se risultano troppo lunghi, adottare soluzioni come “open day, cioè aperture straordinarie al pubblico” degli uffici passaporto anche in giornate festive e prefestive. Aperture straordinarie "funzionali a consentire ai cittadini di presentare l’istanza di rilascio del passaporto anche senza la preventiva prenotazione online” e “permettere agli uffici passaporto, laddove ne ricorra in concreto la possibilità, di emettere il documento ‘a vista’”.



Più appuntamenti

Il ministero raccomanda inoltre che, qualora uno o più open day non bastassero a risolvere le criticità e il livello degli arretrati avesse un carattere “strutturale”, i questori valutino la possibilità di “estendere il numero dei giorni della settimana in cui i dipendenti degli uffici passaporto sono aperti al pubblico, garantendo in tal modo la disponibilità di un maggior numero di appuntamenti prenotabili online”.

Amina D'Addario