Malesia, stop alle restrizioni anti-Covid per i turisti in arrivo

11:46

Anche la Malesia ha deciso di revocare tutte le restrizioni anti-Covid per i visitatori in ingresso. Da questo mese di agosto, dunque, i viaggiatori non sono più tenuti a mostrare il certificato vaccinale o a effettuare i test prima della partenza o all’arrivo in Malesia.

Salta anche la norma che imponeva la compilazione del pass di viaggio per verificare lo stato di vaccinazione del turista e ora i requisiti di ingresso sono uguali per tutti, indipendentemente dallo stato della loro immunizzazione anti-Covid.



Tuttavia, come riporta TTG Media, ai visitatori potrebbe ancora essere richiesto di scaricare l’app MySejahtera per monitorare il loro stato di salute mentre si trovano nel Paese, anche se tutti i requisiti per l’autosorveglianza e la quarantena sono stati revocati anche per i viaggiatori in entrata.