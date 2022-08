Parte 'House of the Dragon', via alla campagna pubblicitaria di AlUla

10:11

Per i fan de 'Il Trono di Spade', l'attesa è finita. Ieri, 22 agosto è andato in onda il primo dei 10 episodi firmati HBO Original di 'House of the Dragon', prequel della celebre saga.

Quale modo migliore di lanciare la serie se non con una campagna promozionale ambientata in un luogo quanto mai epico e suggestivo? E così Vhagar, il leggendario drago di Daemon Targaryen è giunto tra le tombe dei Nabatei a Hegra, nel deserto di AlUla, avvolto tra le sue fiamme.

L'Arabia Saudita è diventata teatro di una clip destinata alla diffusione sui social media che, secondo quanto diffuso da broadcastprome.com, non sarà l'unica operazione pubblicitaria. Infatti, in aggiunta al sigillo di 'House of the Dragon' apparso su Elephant Rock, e al teschio gigante del drago Balerion avvistato nell'area di Jabal Ithlib, non mancheranno altri draghi in azione in giro tra i monumenti di AlUla grazie alla collaborazione che Osn+ (emittente mediorientale che trasmetterà la serie Tv) ha siglato con la Royal Commission for AlUla e la sua film agency.



Gaia Guarino