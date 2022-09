Saint Lucia, revocate le restrizioni anti-Covid per i turisti

08:47

Saint Lucia dice addio alle restrizioni anti-Covid. Il Governo dell’isola ha deciso di revocare le limitazioni ai viaggi rimanenti, consentendo così ai visitatori vaccinati e non di raggiungere la destinazione senza problemi.

Non saranno perciò più richieste prove di vaccinazione o di negatività a un test Covid per recarsi nell’isola ma, secondo quanto riporta Travel Mole, prima dell’arrivo i viaggiatori dovranno comunque scaricare, stampare e compilare un modulo di screening sanitario da consegnare una volta a destinazione.



L’uso della mascherina non è obbligatorio, ma è altamente raccomandato dalle autorità.



Resta obbligatorio in caso di positività o in cui si accusino sintomi respiratori, nonché nelle strutture sanitarie e nei luoghi particolarmente affollati.