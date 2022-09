Isole Cook: stop all’obbligo di vaccinazione

12:55

Le Isole Cook hanno eliminato l’obbligo di vaccinazione per i viaggiatori che arrivano sia via aerea sia via mare.

Come riporta ttgmedia.com la decisione è arrivata in seguito all'aumento dell'offerta sulla destinazione con il lancio della nuova rotta di Air Rarotonga da Rarotonga a Pape'ete. Come precisato nelle scorse settimane, inoltre, i piani sono quelli di aumentare ulterioremnte i collegamenti sulla destinazione.



Lo stop all'obbligo di vaccinazione è scattato lo scorso 6 settembre. La riapertura dei confini ai viaggiatori (pur con una serie di regole da rispettare) risale invece allo scorso 2 maggio.