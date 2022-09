L’Egitto pronto ad accettare i pagamenti in rubli

13:27

Se l’Europa chiude le porte al turismo russo, altri Paesi del mondo non stanno a guardare e sembrano invece intenzionati a recuperare questi flussi rendendo più agevole per i turisti viaggiare all’estero. È il caso dell’Egitto che, secondo il t.o. russo Tez Tours, inizierà presto ad accettare i rubli come moneta per i pagamenti.

Secondo quanto riporta eTurbonews, Tez Tours sostiene che il rublo sarà incluso nell’elenco delle valute utilizzabili in Egitto per i pagamenti già a partire dalla fine del mese di settembre. La mossa del Paese sarebbe destinata a dare una spinta all’industria turistica, portando più viaggiatori russi in Egitto.



Il numero di turisti russi in Egitto è salito a 1 milione durante il quarto trimestre del 2021, in seguito al rilancio dei voli commerciali e charter russi verso le località di Sharm El-Sheikh e Hurghada nel Mar Rosso egiziano.