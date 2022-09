Svizzera: stop alle facilitazioni per i visti ai cittadini russi

09:16

Anche la Svizzera si allinea all'Europa. Il Governo elvetico ha infatti annunciato la sospensione totale dell'accordo di facilitazione dei visti con la Russia.

Come riporta ilsole24ore.com, il Consiglio Federale svizzero ha affermato di voler sostenere una politica europea dei visti comune e armonizzata. Il timore era anche che una decisione differente da parte della Svizzera portasse a un improvviso incremento delle domande di visto da parte dei cittadini russi.



Le autorità hanno comunque precisato che questo non significa uno stop ai visti per i russi, che potranno richiedere il documento tramite le consuete regole previste per i cittadini che arrivano dall'estero. L'unica differenza è che non potranno più usufruire della procedura semplificata.