Considerate le ultime evoluzioni del conflutto russo-ucraino, la Comissione Ue ha deciso di mettere in campo muove misure in materia di circolazione delle persone.

Bruxelles ha infatti chiesto agli stati membri di "rivedere" o "revocare" i visti già emessi nei confronti dei cittadini russi per motivi di sicurezza.



In particolare, come riporta corriere.it, il commissario agli affari interni Ylva Johansson ha chiesto di rivedere i visti già emessi a lungo termine, ovvero con durata superiore ai 90 giorni.