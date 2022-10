13:05

"Tornerà Il 17 dicembre il volo diretto tra Roma Fiumicino e Malé operato da Ita Airways, un collegamento importante che avvicina Italia e Maldive. La rotta sarà attiva fino al 26 marzo 2023, inizialmente con tre frequenze settimanali che diventeranno due a partire dal 23 gennaio. Un passo fondamentale per riallacciare la relazione tra gli italiani e una destinazione tradizionalmente amata dal mercato, come continuano a dimostrare le cifre diffuse da Visit Maldives. Da gennaio a luglio i visitatori sono stati infatti 53.785 (+938,1 per cento rispetto ai primi 7 mesi del 2021) e il mese di luglio, comparato all'anno precedente, ha toccato un un incremento di 476,6 punti percentuali. Risultati molto incoraggianti, che mantengono la Penisola in quinta posizione per numero di arrivi subito dopo India, Regno Unito, Russia e Germania...". (Continua sulla Digital edition di TTG Magazine)