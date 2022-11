The French Way, la Francia scommette sul turismo d’affari

14:28

Si chiama The French Way la nuova campagna lanciata da Atout France sui mercati di Europa e Stati Uniti, un progetto per accelerare il grande slancio di ripresa dei flussi legati agli eventi in atto sui mercati europei e americani.

L’idea di The French Way è quella di rinnovare l'immagine della Francia come destinazione e a creare una preferenza tra i professionisti internazionali. In un contesto altamente competitivo di ripresa del turismo d'affari e degli eventi, la campagna si basa su una raccolta di contenuti coinvolgenti e originali che presentino un'esperienza unica che unisce autenticità e savoir- faire, ma anche innovazione e audacia, per garantire il successo.



La campagna mette in evidenza la diversità dell'offerta francese in termini di ospitalità per congressi, spazi per conferenze e attività di team building e offre anche caratteristiche esclusive sui temi dell'innovazione, dello sviluppo sostenibile e dei prossimi grandi eventi sportivi che la Francia ospiterà.



La campagna permetterà di trasmettere questi contenuti agli organizzatori di eventi, alle agenzie, alle grandi aziende e alle associazioni internazionali dei 7 mercati target individuati, ossia Stati Uniti, Belgio, Paesi Bassi, Italia, Spagna, Germania e Regno Unito, in modo da guidarli verso la destinazione francese che meglio risponde alle loro aspettative per l'organizzazione di eventi.



"Il turismo d'affari è essenziale per la destinazione Francia – dice Caroline Leboucher, direttore generale di Atout France -. Dopo due anni difficili, l'attività è di nuovo in crescita. I grandi eventi che ci attendono nel 2023 e nel 2024 saranno un grande riflettore sulla scena internazionale. Sottolineano che la Francia è una destinazione che fa ancora sognare perché ha una qualità di servizi tecnici e turistici abbinata a un'arte di vivere incomparabile. Atout France è pienamente mobilitata, a fianco dei professionisti, per incoraggiare l'innovazione e accelerare lo sviluppo di offerte sostenibili come leve per la trasformazione e la crescita del futuro del Turismo d'Affari. Grazie al lancio della campagna "The French Way", ci impegniamo a sostenere il ritorno dei viaggiatori europei e americani in Francia, contribuendo così a rafforzare l'attrattiva e la competitività delle destinazioni commerciali francesi”.



The French Way fa parte di una strategia di recupero sviluppata da Atout France nell'ambito del Piano Destinazione Francia e integra il programma France Meeting Event - Learning Expeditions lanciato nel giugno 2022. Una successione di microeventi internazionali in Francia (team building, visite mirate, conferenze tematiche) continueranno nel 2023 e rafforzeranno l'impatto di questa campagna.