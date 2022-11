Malta al lavoro con la startup thefaculty per attrarre universitari sull’isola

16:42

Una campagna di engagement diretto dedicata alla generazione Z è quella lanciata da VisitMalta, l’Ente del Turismo di Malta, in collaborazione con thefaculty, la startup italiana che permette agli studenti di sfidarsi con quiz sulle materie universitarie.

Obiettivo della campagna è quello di promuovere l’isola non solo come meta per il divertimento vacanziero, ma anche come occasione di formazione grazie alle tante scuole specializzate nell’insegnamento della lingua inglese agli stranieri.



Fino al 20 Novembre sarà possibile partecipare al concorso a premi “Malta Quiz” che permetterà agli studenti di cimentarsi sull’omonima app della startup in quiz sulla storia, la cultura e le tradizioni maltesi. Giocando ogni giorno gli studenti potranno così scoprire curiosità su Malta e provare ad aggiudicarsi uno dei premi in palio: 3 corsi di inglese in una scuola maltese specializzata.



“Malta è una destinazione in crescita tra le preferenze di quei giovani universitari che vogliono approfondire lo studio dell'Inglese e che cercano istituti di lingua che rispettino alti standard in termini di efficienza e professionalità - spiega Ester Tamasi, direttore VisitMalta Italia -. Inoltre l’arcipelago offre un patrimonio culturale e paesaggistico e opportunità di intrattenimento e svago perfetti per giovani dinamici e propensi all'interculturalità”.