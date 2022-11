L'isola di Hawaii punta sull'Italia: al via i piani di Destination Management

13:42

L’isola di Hawaii vuole tornare ad attirare i visitatori dall’Europa dopo l’arresto dovuto alla pandemia. È questo l’obiettivo del dipartimento Turismo e Cultura dell’Isola di Hawai’i, che ha presentato la destinazione durante un roadshow a Parigi, Milano e Londra in concomitanza con le sfilate di moda alle quali era presente per la prima volta lo stilista hawaiano, Micah Kamohoali’i.

La serata milanese organizzata Patrizia Di Patrizio di The Luxury Lab, ha visto la partecipazione di Frecia Cevallos, tourism specialist di County of Hawai’i.





“L’Europa è molto importante per l’isola di Hawai’i - ha spiegato Frecia Cevallos - e vogliamo tornare a ospitare nuovamente i turisti del Vecchio Continente. Dopo la pandemia, ci siamo concentrati sul mercato interno americano e su altri di prossimità come quelli canadese e giapponese; tuttavia quello europeo per noi è molto interessante perché i visitatori si fermano in media più giorni e hanno un elevato potere di acquisto”.



Il focus su cui punta la destinazione è la sostenibilità: “Desideriamo attirare viaggiatori interessati alla nostra cultura e tradizione e che vogliono apprendere di più sulla nostra storia, sui nostri costumi e sulle comunità. Viaggiatori con un senso di responsabilità nei confronti dei luoghi e che sposino anche il concetto di turismo rigenerativo, diventando viaggiatori socialmente consapevoli”.



E proprio al fine di preservare l’identità dell’isola e delle comunità locali, Hawai’i Tourism Authority ha investito in piani triennali di Destination Management, che prevedono la collaborazione tra pubblico e privato per ridefinire una strategia turistica che passi attraverso la formazione e puntando al viaggio rigenerativo coinvolgendo la popolazione.



Gli operatori italiani presenti all’incontro hanno espresso forte interesse per la destinazione che propongono per il 90% abbinata a un itinerario nella West Coast americana. Tuttavia, ultimamente alcuni operatori turistici hanno notato un incremento delle richieste di viaggi esclusivamente nell’arcipelago, per Hawai’i abbinata a una o più isole.

Il target predominante è quello degli honeymooner, che viaggiano soprattutto tra aprile e ottobre, insieme a chi vuole celebrare anniversari di matrimonio o altre ricorrenze. Tuttavia, si sta registrando un incremento anche dei turisti interessati al turismo attivo e sportivo, come il segmento golf, oltre a quello culturale e legato alla sostenibilità.



Per il futuro c’è una importante novità per quanto riguarda i collegamenti: dal 25 maggio 2023 United Airlines opererà un volo diretto Roma-San Francisco, con coincidenze sempre con United Airlines o con Hawaian Airlines per le isole dell’arcipelago.