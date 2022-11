Antigua e Barbuda: mercato italiano al centro della ripresa turistica

di Alberto Caspani

16:35

Caraibi “su misura degli italiani”. Decise a recuperare entro il 2023 i circa 300mila visitatori internazionali del periodo pre-Covid, Antigua e Barbuda hanno adattato ancor più la propria offerta alle esigenze del pubblico italiano, quarto mercato turistico con circa 13mila arrivi nel 2019.

“I 15 tour operator intervenuti al workshop di Padenghe sul Garda - spiega Cherrie Osborne, direttore dell’Antigua & Barbuda Tourism Authority per Uk ed Europa - sono stati messi in contatto con le realtà più innovative delle nostre isole, con cui stiamo sviluppando in via prioritaria prodotti dedicati alla cultura, allo yachting/sailing, così come al wellness e al romance. Fra gennaio e fine ottobre gli italiani tornati nella nostra destinazione risultano circa mille300, ma senza più alcuna limitazione sanitaria siamo convinti risaliranno alle spalle di Usa, Uk e Canada”.



A riscuotere forte interesse è oggi il Wild Lotus glamping, pioniere dell’ecoturismo dal 2017, ma anche il gruppo Elite Island Resort, le cui 5 strutture distribuite sull’isola puntano a intercettare la sempre più rara fascia di clientela media

Blue Sea The Latin American Traveller lavora invece sulla triangolazione dei soggiorni con Colombia, Messico e Repubblica Dominicana.



Roadshow in arrivo a Lecce e Bari il 22 novembre, per proseguire a Pescara e Civitanova il 23.