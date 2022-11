Wttc Global Summit: il metaverso irrompe nella scena del travel

di Gaia Guarino

La 22a edizione del WTTC Global Summit, in programma a Riyadh dal 28 novembre all'1 dicembre, inserisce il metaverso tra le esperienze in programma. Come annunciato, infatti, alcuni potenziali investitori avranno modo di essere coinvolti in una sezione ad hoc che sfrutterà la forza del web proprio per mostrare nuove opportunità.

L'uso del metaverso nel corso del Summit è un esempio pratico di come l'Arabia Saudita stia già implementando il proprio piano di sviluppo triennale, lanciato all'inizio del 2022, per una strategia di turismo digitale.



L'evoluzione del settore

Nel corso dei prossimi anni, il Paese incoraggerà la sperimentazione tecnologica per consentire agli innovatori di settore di testare nuove soluzioni hi-tech, così da supportare e trasformare la travel industry.



Non è un caso se il tema del Global Summit sarà 'Travel for a Better Future', un evento che porterà i leader mondiali del turismo a interrogarsi su come sia cambiato il comparto dei viaggi nel post pandemia e quali siano le sfide da affrontare insieme.