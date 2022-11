Usa, stop alle prenotazioni per le visite allo Yosemite National Park

13:58

Yosemite National Park non richiederà più le prenotazioni per l’ingresso. Dopo due anni di pandemia, il parco tornerà ad accogliere normalmente i visitatori a partire dal 2023, rendendo nuovamente disponibile l’acquisto dei biglietti sotto data e sul posto. Una decisione che guarda in particolare ai mercati esteri.

Negli ultimi mesi, infatti, ripotra Travel Weekly, diversi tour operator lamentavano l’impossibilità di poter effettuare prenotazioni con largo anticipo sulla piattaforma del parco. Un problema notevole, questo, per la pianificazione dei viaggi dei clienti provenienti da Paesi d’oltreoceano.



La prenotazione è stata introdotta nel 2020 per gestire i flussi all’interno del sito e limitare così le possibilità di contagio.