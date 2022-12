Uber lancia la prima corsa (gratis) in slitta trainata da renne a Rovaniemi

13:58

Se siete in Lapponia e chiamate un Uber, potreste ritrovarvi con un trasporto eccezionale: una slitta trainata da renne.

Per le festività natalizie, Uber ha infatti lanciato Uber Sleigh, la prima corsa al mondo su slitta con renne che si effettuerà solo in Lapponia. L’avventura natalizia sarà disponibile dal 12 al 18 dicembre con partenza dall'Apukka Resort di Rovaniemi, e porterà gli utenti in un viaggio di due ore attraverso le foreste innevate della Lapponia, per tradizione la casa di Babbo Natale.



"In Uber siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per portare un po 'di magia in ogni viaggio" dice Anabel Diaz, Emea Rides general manager.



La corsa sarà gratuita e prenotabile in due fasce orarie, 10:00 e 14:00, ma la disponibilità è limitata.



Uber Sleigh viene lanciato mentre l'ente del turismo di Visit Rovaniemi prevede un enorme boom del numero di famiglie che visiteranno la Lapponia quest'anno, con un aumento del 46% delle visite a seguito dell'allentamento globale delle restrizioni dovute al Covid.