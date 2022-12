Arabia Saudita: dal 2024 l'apertura dell'isola di Sindalah

16:15

Sindalah Island, in Arabia Saudita, aprirà nel 2024 includendo un beach club, uno yacht club e circa 40 ristoranti. Si tratta di uno dei tasselli che andranno a comporre il progetto di Neom, nello specifico si parla di un'isola di 840mila metri quadrati destinata a diventare l'hub di riferimento per il settore dello yachting nel Mar Rosso. Secondo i piani, entro il 2028 Sindalah Island dovrebbe accogliere 2.400 persone al giorno.

Il livello dell'hospitality sarà di alto profilo con tre strutture ricettive che in totale offriranno 413 camere di hotel ultra-premium e 333 appartamenti completamente accessoriati.



Infine, come riporta hoteliermiddleeast.com non mancheranno le boutique di lusso, e la mobilità sull'isola sarà pensata in ottica sostenibile e hi-tech senza strade e automobili.