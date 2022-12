Arabia Saudita, parte il giga project Diriyah Gate da 60 miliardi di dollari

12:50

L’Arabia Saudita non pone ostacoli alla propria corsa verso il futuro. Nel corso del Wttc Global Summit in corso a Riyadh, si è alzato il velo su Diriyah Gate, uno dei giga project parte della Vision 2030.

Un progetto da oltre 60 miliardi di dollari che nell’area più antica alle porte della capitale vuole unire cultura e lifestyle, mostrando al mondo 300 anni di storia. Ristoranti, negozi, hotel, spazi destinati alla formazione, esperienze immersive e molto altro, tutto ciò condito da un design contemporaneo che non abbandona la tradizione. L’obiettivo? Accogliere oltre 27 milioni di visitatori l’anno entro il 2030. “Siamo già nella fase di esecuzione di questo giga project”, ha commentato Ahmed Al-Khateeb (nella foto), ministro del Turismo dell’Arabia Saudita, poco prima dell’inaugurazione. “Il turismo è importante per il Paese, è fondamentale per diversificare la nostra economia”. G. G.