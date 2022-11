Arabia Saudita: chiusa con successo la tre giorni milanese

10:21

Saudi Tourism Authority ha portato l’Arabia Saudita a Milano grazie al Saudi Hub. Lo spazio eventi del Gonzaga 7, nel cuore della città, è diventato un punto d’incontro per i professionisti della travel industry. Una vera e propria immersione nel fascino dell’Arabia Saudita, nonché un’opportunità per stringere partnership per lo sviluppo di prodotti turistici per il mercato italiano.

Sei i partner di Saudi Tourism Authority coinvolti in questo evento speciale: i dmc Athaar, Peaks Travel & Tourism e Saudi Silk Roads, insieme ai dmo regionali di Royal Commission for AlUla, Red Sea Global e Neom.



Nella tre giorni si sono susseguite una serie di presentazioni da parte dei t.o. che propongono la destinazione, sono stati illustrati inoltre approfondimenti su itinerari e novità per fare conoscere e ispirare gli adv, oltre 250 quelli coinvolti, così da permettere loro di promuovere e vendere con consapevolezza una delle mete emergenti più sorprendenti del panorama mondiale. G.G.