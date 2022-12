Ondata di freddo negli Usa: stato di emergenza a New York

11:03

Alla luce dell'eccezionale ondata di freddo che sta colpendo gli Stati Uniti d'America, il presidente Joe Biden ha dichiarato lo stato di emergenza per lo Stato di New York.

La bufera di neve, come riporta ilsole24ore.com, ha colpito l'area venerdì e sabato, con una violenza che ha anche impedito alle squadre di emergenza di raggiungere la popolazione locale.



Ma le previsioni per i prossimi giorni non volgono al bello: secondo le previsioni la bufera sarebbe pronta a un nuovo passaggio e sarebbero attesi tra i 15 e i 30 centimetri di neve. L'invito ai cittadini è di rimanere a casa e non mettersi in macchina. Il bilancio sarebbe attualmentr di almeno 60 vittime negli Stati Uniti di cui 27 nello Stato di New York.