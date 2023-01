Regno Unito, la minaccia della recessione: arriva la stangata sulle famiglie

14:09

A decretarlo sono i risultati di un’indagine del Financial Times tra un nutrito panel di economisti: nel 2023 il Regno Unito si troverà ad affrontare una delle peggiori recessioni del G7, che porterà le famiglie ad affrontare rincari anche insostenibili de costgo della vita.

In base a quanto riportato da Agenzia Nova, più di quattro quinti degli economisti intervistati si aspettano che il Regno Unito rimarrà indietro rispetto ai suoi pari, con il Pil già in calo e destinato a farlo per gran parte o per tutto il 2023. Nel Paese lo shock inflazionistico causato dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina persisterà più a lungo che altrove, costringendo la Banca d’Inghilterra a mantenere alti i tassi di interesse e il governo a condurre una politica fiscale rigorosa.



Il tutto ovviamente graverà sui conti delle famiglie britanniche, costrette a pagare l’amaro prezzo delle scelte sbagliate del loro governo.