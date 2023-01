15:12

Dubai sospende la tassa sulla vendita di alcolici del 30% per incentivare il turismo.

Questa decisione, abbinata all'interruzione dell'obbligo di pagare le licenze per il consumo personale, arriva con uno scopo preciso, ossia rendere la città più attraente agli occhi degli stranieri.



La concorrenza tra i Paesi del Golfo è ormai altissima, e sebbene non sia ancora chiaro se il cambiamento sarà permanente o meno, come riporta tg24.sky.it, potrebbe essere una mossa di prova per un anno. G. G.